Mit neuem Schlitten und 30 Tattoos rast Susanne Kreher bei ihrem Olympia-Debüt zu Silber. Auch Jaqueline Pfeifer feierte eine Medaille.
14.02.2026 - 21:58 Uhr
Arm in Arm standen Susanne Kreher und Jaqueline Pfeifer am Fuß der Eisbahn von Cortina und feierten mit der deutschen Fahne doppeltes Skeleton-Edelmetall. Olympia-Debütantin Kreher raste in dem anspruchsvollen Eiskanal zu Silber, Pfeifer freute sich nach Silber 2018 und einer langen Durststrecke über Bronze. Nur die Österreicherin Janine Flock war von dem deutschen Duo nicht zu knacken, holte souverän Gold.