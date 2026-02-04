Wenn die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina beginnen, haben auch Sportlerinnen und Sportler aus Baden-Württemberg Medaillenträume. Welche Stars sind dabei?

189 Athletinnen und Athleten entsendet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nach Mailand und Cortina d’Ampezzo – und damit so viele wie noch nie bei Winterspielen. 80 davon kommen aus Bayern, damit stellt dieses Bundesland die meisten deutschen Sportlerinnen und Sportler bei Olympia 2026. Aber: Auch Baden-Württemberg ist gut vertreten.

Nach Bayern stellt der Südwesten das zweitgrößte Kontingent – 23 Athletinnen und Athleten sind nominiert worden. Maßgeblich für diese Aufstellung sind die Vereine, für die die Sportlerinnen und Sportler antreten. Es gibt weitere, die aus BW stammen, aber für Vereine aus anderen Bundesländern antreten.

Wir blicken auf die Athletinnen und Athleten aus Baden-Württemberg – und stellen in unserer Bildergalerie fünf von ihnen vor, die besonders aussichtsreich ins Rennen um die Medaillen gehen.

Alle Sportlerinnen und Sportler aus BW

Männer

Johannes Lochner (BC Stuttgart Solitude/Bob), Alexander Ehl, Maximilian Franzreb, Leon Gawanke, Lukas Kälble, Marc Michaelis, Justin Schütz (alle Adler Mannheim/Eishockey), Anton Grammel (SC Kressbronn/Ski alpin), Janosch Brugger (WSG Schluchsee), Friedrich Moch, Jakob Moch (WSV Isny/Langlauf), Florian Notz (SZ Römerstein/Langlauf), Julius Reichle (SC Konstanz/Snowboard), Leon Ulbricht (SC Rötteln/Snowboard).

Frauen

Janina Hettich-Walz (SC Schönwald/Biathlon), Julia Tannheimer (DAV Ulm/Biathlon), Tara Schmitz (Maddogs Mannheim/Eishockey), Emma Aicher (SC Mahlstetten/Ski alpin), Muriel Mohr (SC Urach/Ski Freestyle), Pia Fink (SV Bremelau/Langlauf), Agnes Reisch (WSV Isny/Skispringen), Jana Fischer (SC Löffingen/Snowboard), Anne Hedrich (SC Emmendingen/Snowboard).

Sonstige

Lilli und Luisa Welcke sind in Baden-Baden geboren und in Heidelberg aufgewachsen. Sie studieren und spielen Eishockey in den USA. Marc Muskatewitz ist der Skip der deutschen Curler. Er stammt aus Baden-Baden und spielt für den CC Füssen. Kira Weidle-Winkelmann (Ski alpin) ist in Stuttgart geboren, wuchs aber in Starnberg auf und startet für den dortigen SC. Emma Weiß (Ski Freestyle) stammt aus Albstadt-Ebingen, startet aber für den WSV Glonn. Philipp Raimund wurde in Göppingen geboren, der Skispringer startet für den SC Oberstdorf.