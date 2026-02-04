Wenn die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina beginnen, haben auch Sportlerinnen und Sportler aus Baden-Württemberg Medaillenträume. Welche Stars sind dabei?
189 Athletinnen und Athleten entsendet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nach Mailand und Cortina d’Ampezzo – und damit so viele wie noch nie bei Winterspielen. 80 davon kommen aus Bayern, damit stellt dieses Bundesland die meisten deutschen Sportlerinnen und Sportler bei Olympia 2026. Aber: Auch Baden-Württemberg ist gut vertreten.