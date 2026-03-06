Lindsey Vonn hatte bei den Olympischen Spielen einen schlimmen Unfall. Bei ihrem Sturz verletzte sich der Ski-Star aus den USA schwer. Nun veröffentlicht die Sportlerin ein neues Video.
Cortina d'Ampezzo - US-Skistar Lindsey Vonn trainiert nur wenige Wochen nach ihrem Horrorsturz bei den Olympischen Winterspielen wieder. Gerade einmal 25 Tage nach ihrem schlimmen Unfall bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo postete die 41-Jährige ein Video auf Instagram. "Es sind definitiv schwere Zeiten, aber ich bin trotzdem dankbar... und arbeite weiter hart. Das einzige Ziel ist, wieder gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen", schrieb Vonn zu dem Clip.