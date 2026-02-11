Nach dem Olympia-Einzel spricht Sturla Holm Laegreid offen über einen Seitensprung. Etwas daran bereut er nun - und wird dafür auch von zwei Landsleuten kritisiert.
Antholz - Der norwegische Biathlet Sturla Holm Laegreid bereut den Zeitpunkt seines Seitensprung-Geständnisses unmittelbar nach dem Einzel-Rennen bei den Olympischen Winterspielen. "Ich war ein bisschen in meiner eigenen Welt", sagte der 28-Jährige bereits wenige Stunden, nachdem er mit seinen pikanten Aussagen in Antholz für großes Aufsehen gesorgt hatte. "Ja, das verstehe ich sehr gut, und ich sehe es jetzt selbst im Nachhinein", sagte Laegreid zur Kritik für seinen Aussagen.