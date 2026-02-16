Der 9. Finaltag der Olympischen Winterspiele bot viele spannende Medaillen-Entscheidungen. Ein kompakter Überblick über die wichtigsten Ereignisse vom 15. Februar 2026.
16.02.2026 - 08:58 Uhr
Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo standen am 9. Finaltag neun Entscheidungen auf dem Programm. Von Biathlon über Ski Alpin bis Snowboard fielen Medaillen-Entscheidungen, dazu gab es zahlreiche Vorentscheidungen unter anderem im Bob, Curling und Eishockey. Der Überblick über alle Ergebnisse.