Biathlon (Frauen, Verfolgung über 10 Kilometer)

Olympiasieg für Lisa Vittozzi. Die Italienerin setzte sich in 30:11,8 Minuten durch und holte Gold. Silber ging an Maren Kirkeeide mit 28,8 Sekunden Rückstand, Bronze an Suvi Minkkinen mit 34,3 Sekunden Rückstand. Beste Deutsche war Franziska Preuß auf Rang sechs mit 1:08,0 Minuten Rückstand.

Biathlon (Männer, Verfolgung über 12,5 Kilometer)

Gold sicherte sich Martin Ponsiluoma in 31:11,9 Minuten. Sturla Holm Lägreid gewann Silber mit 20,6 Sekunden Rückstand, Bronze ging an Emilien Jacquelin mit 29,7 Sekunden Rückstand. Bester Deutscher war Philipp Horn auf Platz elf.

Eisschnelllauf (Frauen, 500 Meter)

Femke Kok triumphierte in 36,49 Sekunden und stellte damit einen olympischen Rekord auf. Silber holte Jutta Leerdam in 37,15 Sekunden, Bronze ging an Miho Takagi in 37,27 Sekunden. Beste Deutsche war Sophie Warmuth auf Rang acht.

Skeleton (Mixed-Team)

Mixed-Team: Gold für Großbritannien durch Tabitha Stoecker und Matt Weston in 1:59,36 Minuten. Silber gewannen Axel Jungk und Susanne Kreher aus Deutschland mit 0,17 Sekunden Rückstand. Bronze sicherten sich Christopher Grotheer und Jacqueline Pfeifer mit 0,18 Sekunden Rückstand.

Ski Alpin (Frauen, Riesenslalom)

Heimsieg für Federica Brignone in 2:13,50 Minuten. Silber teilten sich Sara Hector und Thea Louise Stjernesund jeweils 0,62 Sekunden hinter der Siegerin. Beste Deutsche war Lena Dürr auf Rang neun.

Ski Freestyle (Männer, Parallel-Buckelpiste)

Gold ging an Mikael Kingsbury. Silber gewann Ikuma Horishima, Bronze holte Matt Graham.

Skilanglauf (Männer, Staffel 4x7,5 Kilometer)

Norwegen mit Iversen, Nyenget, Hedegart und Kläbo lief in 1:04:24,5 Stunden zu Gold. Silber ging an Frankreich mit 22,2 Sekunden Rückstand, Bronze an Italien mit 47,9 Sekunden Rückstand. Deutschland belegte Rang acht.

Skispringen (Frauen, Großschanze)

Anna Odine Strøm gewann Gold mit 284,8 Punkten. Silber ging an Eirin Maria Kvandal mit 282,7 Punkten, Bronze an Nika Prevc mit 271,5 Punkten. Beste Deutsche war Agnes Reisch auf Rang zehn.

Snowboard (Mixed-Team Cross)

Großbritannien mit Huw Nightingale und Charlotte Bankes gewann Gold. Silber ging an Italien mit Lorenzo Sommariva und Michela Moioli, Bronze an Frankreich mit Leon Bozzolo und Lea Casta.

Zudem kam es am Sonntag zu einigen Vorentscheidungen:

Bob (Frauen Monobob)

Nach zwei von vier Läufen führt Laura Nolte aus Winterberg in 1:59,12 Minuten. Dahinter liegen Elana Meyers Taylor aus den USA mit 0,22 Sekunden Rückstand und Kaillie Armbruster Humphries aus den USA mit 0,31 Sekunden Rückstand.

Curling

In der Vorrunde der Frauen führt Schweden mit fünf Siegen aus fünf Spielen vor den USA. Bei den Männern liegt die Schweiz ebenfalls ungeschlagen an der Spitze vor Kanada.

Eishockey

In Gruppe A der Männer gewann die Schweiz mit 4:3 nach Verlängerung gegen Tschechien, Kanada besiegte Frankreich mit 10:2 und führt die Tabelle an. In Gruppe C schlugen die USA Deutschland mit 5:1 und stehen ebenfalls mit drei Siegen an der Spitze.

Eiskunstlauf

Im Paarlauf-Kurzprogramm führen Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin aus Berlin mit 80,01 Punkten vor Metelkina und Berulawa aus Georgien.