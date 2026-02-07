Mit Poncho und Fischerhut zum Medaillenglück? Das deutsche Team reagiert auf Kritik an seinen Olympia-Outfits mit einer schrägen Aktion.
07.02.2026 - 10:34 Uhr
Das deutsche Olympia-Team nimmt den Spott über seine Outfits bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele mit Humor. In Anspielung auf die ausgefallene Garderobe mit Fischerhut und einem Poncho in Übergröße schrieb die deutsche Auswahl bei Instagram zu einem Bild vom Einlauf bei der Nationenparade in der Mode-Metropole Mailand: „Ab jetzt angeln wir uns die Medaillen!“