Die erste Medaillenentscheidung bei den Winterspielen fällt auf der Abfahrtspiste von Bormio. Zwei Lokalmatadoren freuen sich über eine Medaille - doch den Sieg holt ein Schweizer.
07.02.2026 - 13:04 Uhr
Bormio - Der Schweizer Skirennfahrer Franjo von Allmen hat die Olympia-Abfahrt gewonnen und damit das erste Gold der Winterspiele in Italien geholt. Der 24 Jahre alte Weltmeister setzte sich auf der schweren Stelvio-Piste in Bormio mit 0,2 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Giovanni Franzoni durch.