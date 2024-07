Michael Jung aus Horb könnte in Paris als erster Vielseitigkeitsreiter das dritte Einzel-Gold gewinnen. Er selbst ist optimistisch – weil seine Pläne bisher meistens aufgegangen sind.

Jochen Klingovsky 25.07.2024 - 14:00 Uhr

Manchmal muss man verzichten, um am Ende belohnt werden zu können. Vor vier Wochen lagen Michael Jung (41) und Chipmunk beim CHIO in Aachen nach der besten Dressur und einem fehlerfreien Springen klar in Führung, verzichteten dann aber auf den Geländeritt und den möglichen Sieg – um die Chancen auf den Olympiasieg in Paris nicht zu schmälern. „Das war so vorgesehen“, sagt der Vielseitigkeitsreiter aus Horb, „also haben wir uns daran gehalten.“ Nun soll, im Garten von Schloss Versailles, auch noch der Rest des Plans aufgehen. Womit sich Michael Jung endgültig zum König der Reiter küren würde.