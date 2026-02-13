Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina statt. Hier erfahrt ihr, welche Wettbewerbe am 13. Februar 2026 anstehen und welcher Sender überträgt.
13.02.2026 - 13:09 Uhr
Wintersport-Fans können sich auf jede Menge Action bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo freuen: Vom 6. bis 22. Februar stehen 116 Entscheidungen in 16 Sportarten auf dem Programm, darunter Biathlon, Ski Alpin und Skispringen. Neu dabei ist Skibergsteigen, außerdem wurden in etablierten Disziplinen zusätzliche Wettbewerbe eingeführt, etwa Skeleton Mixed-Team, Rennrodel-Doppelsitzer der Frauen und Einzel-Skispringen der Frauen auf der Großschanze.