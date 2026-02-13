Wer überträgt die Olympischen Winterspiele live?

Wer in Deutschland die Wettbewerbe sehen will, wird wie bei den vergangenen Auflagen von ARD, ZDF und Eurosport/Discovery+ in TV und Stream vom Vormittag bis zum späten Abend umfassend versorgt. Die öffentlich-rechtlichen Sender kündigten jeweils mehr als 100 Live-Stunden im TV und 700 in Streams an. Die ersten Wettbewerbe beginnen bereits am 4. Februar, zwei Tage vor der Eröffnungsfeier. Auch beim Streamingdienst HBO Max können sämtliche Wettkämpfe live verfolgt werden.

Die Übertragung im Überblick:

Pay-TV : -

: - Free-TV : ARD, ZDF, Eurosport

: ARD, ZDF, Eurosport Livestream: ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek, discovery+, HBO Max

Das läuft bei ARD und ZDF

Auf sportschau.de/olympia, in der Sportschau-App sowie in der ARD Mediathek sind bis zu zehn Livestreams gleichzeitig verfügbar. ARD und ZDF bieten auf ihren Plattformen parallel die gleichen Streams an und ergänzen sich dabei gegenseitig: ARD-Reporter kommentieren an ZDF-Sendetagen, ZDF-Reporter an ARD-Tagen. So entstehen täglich bis zu 80 Stunden Live-Sport im Stream, wobei die meisten Übertragungen kommentiert werden. Die Livesendungen des Hauptprogramms von ARD und ZDF mit einer Dauer von bis zu 16 Stunden pro Tag sind ausschließlich auf der jeweiligen Senderplattform und in der entsprechenden Mediathek zu sehen.

ZDF überträgt 700 Stunden Olympia im Stream

Das ZDF berichtet umfassend von den Olympischen Winterspielen 2026. Im ZDF ist „sportstudio live – Olympia“ an neun Tagen auf Sendung – im bewährten Wechsel mit der ARD. Über den gesamten Zeitraum der Olympischen Winterspiele gilt: alles zu Olympia jederzeit unter sportstudio.de, in der ZDF-App sowie auf ZDFheute.

Insgesamt überträgt das ZDF in seinem linearen Programm rund 100 Stunden Olympia, in bis zu sieben parallelen Livestreams kommen 700 Stunden Olympia im ZDF-Streaming-Portal hinzu. „sportstudio live“ ist an den ZDF-Olympia-Tagen von morgens bis in den späten Abend auf Sendung.

So stehen die deutschen Medaillenaussichten

Anders als bei Sommerspielen ist Deutschland im Winter insgesamt weiter eine der stärksten Nationen - das liegt vor allem an der Überlegenheit in der Eisrinne. 2022 in Peking gab es für Team D zwölf Goldmedaillen, neun davon in Bob, Rodeln oder Skeleton. Olaf Tabor, Vorstand Leistungssport beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) setzt auch diesmal darauf, dass die Eisbahn „eine goldene“ wird.