 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Wellinger kann Winterspiele – auch in Predazzo?

Olympia im Skispringen Wellinger kann Winterspiele – auch in Predazzo?

Olympia im Skispringen: Wellinger kann Winterspiele – auch in Predazzo?
1
Olympia-Optimismus: Andreas Wellinger. Foto: Imago/Eibner

Der Olympiasieger von 2018 erlebt bislang eine enttäuschende Saison, befindet sich aber im Aufwind – und könnte nun bei den Spielen im Norden Italiens Historisches schaffen.

Sport: Jochen Klingovsky (jok)

Die bitteren Tränen, die Nika Prevc im Auslauf der Normalschanze von Predazzo vergoss, waren vielsagend. Denn am Samstagabend ist ja nicht nur der Traum der 20-jährigen Doppel-Weltmeisterin geplatzt, gleich zum Auftakt Olympia-Gold zu holen. Zudem zeigten die Enttäuschung der haushohen Favoritin und der Sieg der Norwegerin Anna Odine Ström, dass die Familie Prevc im Val di Fiemme nicht unschlagbar ist. Dies nahm auch Andreas Wellinger interessiert zur Kenntnis.

 

Der Skispringer hat sich den Wettbewerb in der abendlichen Kälte angeschaut und seinen Kolleginnen die Daumen gedrückt, allerdings vergeblich. Die deutschen Frauen blieben hinter den eigenen Erwartungen zurück, Selina Freitag, die in diesem Winter sechsmal auf dem Podest gestanden hatte, war als Siebte noch die Beste. Weshalb die Männer nun umso mehr gefordert sind.

Wie schlägt sich das deutsche Team?

Los geht es an diesem Montag (19 Uhr) ebenfalls auf der Normalschanze, nach den Eindrücken im Training ist vor allem mit Philipp Raimund und Felix Hoffmann zu rechnen. Doch niemand sollte den Fehler machen, Andreas Wellinger abzuschreiben. Denn wenn ein Skispringer wie gemacht ist für Großereignisse, dann er. Auch wenn die Voraussetzungen, so ehrlich muss man sein, schon mal besser waren.

Olympiasieg in Südkorea: Andreas Wellinger bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Foto: imago/Kyodo News

Andreas Wellinger (30) hat harte Monate hinter sich. Das Ticket zu den Olympischen Spielen löste er nur, weil er bei der nach einem Durchgang abgebrochenen Windlotterie im November im finnischen Ruka eher zufällig Rang sieben belegt hatte. Anschließend erlebte er im Weltcup einen Absturz. Manchmal musste er um die Qualifikation bangen, regelmäßig verpasste er den zweiten Durchgang, Top-Platzierungen gab es nicht mehr. Dafür Pausen, um vermehrt trainieren zu können. Andreas Wellinger wurde Mitte Januar zwar aus dem Kader für die Skiflug-WM in Oberstdorf gestrichen, beim letzten Weltcupspringen vor den Winterspielen in Willingen aber feierte er eine Art sportliche Wiedergeburt. „Ich war ganz tief im Loch, jetzt schaut mein Kopf wieder raus“, sagte Wellinger nach den Plätzen sechs und acht, „ich habe gemerkt, wie der Körper in der Luft wieder leicht wird. Das war ein sehr schönes Gefühl.“ Das Hoffnung macht. Und Erinnerungen weckt.

Wellinger: WM-Silber mit ähnlicher Ausgangslage

Vor einem Jahr befand sich Andreas Wellinger in einer ähnlichen Lage. Der Winter war bis dahin eher bescheiden gelaufen, dennoch gewann er bei der WM in Trondheim Silber von der Normalschanze. „Er hat die Fähigkeit, sich für große Wettkämpfe besonders motivieren zu können“, meinte Bundestrainer Stefan Horngacher vor der Abreise nach Predazzo, „er ist auch diesmal wieder auf dem besten Weg. Ob er den Gipfel erreichen kann, muss man sehen.“ Er weiß zumindest, wie es sich anfühlen würde.

Unsere Empfehlung für Sie

Kombination droht Olympia-Aus: Heftige Kritik am IOC – nicht nur von Nathalie Armbruster

Kombination droht Olympia-Aus Heftige Kritik am IOC – nicht nur von Nathalie Armbruster

Von wegen Gleichberechtigung! Bei den Winterspielen im Norden Italiens dürfen die Kombiniererinnen nicht starten – weshalb eine ganze Sportart um ihre Zukunft bangt.

2014 in Sotschi war Andreas Wellinger 18 Jahre alt und holte an der Seite von Severin Freund, Andreas Wank und Marinus Kraus Gold im Team-Wettbewerb. Vier Jahre später erlebte er in Pyeongchang die beste Zeit seiner Karriere. Er wurde Olympiasieger von der Normalschanze, holte zudem Silber auf der Großschanze und mit der Mannschaft. Peking 2022 verpasste er zwar wegen einer Coronainfektion, dennoch sagte DSV-Sportdirektor Horst Hüttel mit Blick auf die Spiele in Italien: „Andreas Wellinger kann Olympia!“ Dafür spricht auch die Taktik des Skispringers.

Andreas Wellinger weiß, dass es eine große Überraschung wäre, wenn er ausgerechnet in Predazzo erstmals in dieser Saison den Sprung aufs Podest schaffen würde. Aber auch, dass Olympische Spiele da sind, um seine Chance zu nutzen, sei sie auch noch so klein. „Es ist mir in den letzten Jahren immer sehr gut gelungen, bei Großereignissen voll da zu sein“, sagte er, „und ich werde auch diesmal wieder alles auf eine Karte setzen. Denn wenn wir ehrlich sind, ist hier alles ab dem vierten Platz irrelevant.“

Unsere Empfehlung für Sie

Olympische Winterspiele 2026: Liveblog: Drama um Lindsey Vonn

Olympische Winterspiele 2026 Liveblog: Drama um Lindsey Vonn

Benvenuti da Milano e Cortina! Bis zum 22. Februar finden in Italien die Olympischen Winterspiele statt. Unser Liveblog zeigt: Unsere Reporter sind ganz nah dran am Geschehen.

Andreas Wellinger könnte sogar Historisches schaffen: Goldmedaillen bei drei verschiedenen Winterspielen hat noch kein Skispringer geholt. Dafür müsste er allerdings nicht nur die starken Österreicher, Norweger und Japaner hinter sich lassen, sondern auch den Dominator, der zuletzt die Vierschanzentournee und die Skiflug-WM gewann: Domen Prevc ist in allen Olympia-Entscheidungen der haushohe Favorit. Allerdings hat auch er mitbekommen, was seiner Schwester widerfahren ist. Und wie lange es gedauert hat, bis ihre Tränen der Enttäuschung getrocknet waren.

Weitere Themen

Olympia 2026: Braucht es andere Regeln? Diskussionen nach Sturz-Drama um Lindsey Vonn

Olympia 2026 Braucht es andere Regeln? Diskussionen nach Sturz-Drama um Lindsey Vonn

Der schlimme Sturz von Lindsey Vonn war ein Schock am dritten Tag der Olympischen Spiele von Mailand und Cortina d’Ampezzo. Danach begannen die Diskussionen.
Von Dirk Preiß
2025 trat Kendrick Lamar beim Super Bowl auf.

Super Bowl Die Halbzeitshow-Auftritte der vergangenen Jahre

Die Halbzeitshow beim Super Bowl ist längst mehr als nur eine Pause: Für viele Fans ist sie fast genauso spannend wie das Finale selbst. Jedes Jahr sorgt die NFL mit internationalen Stars für ein riesiges Spektakel – Millionen schauen allein wegen der Show zu.
Von Katrin Jokic
Was bedeutet es, wenn im American Football eine gelbe Flagge aufs Spielfeld fliegt?

American Football Welche Strafen gibt es in der NFL?

Wer zum ersten Mal ein NFL-Spiel oder den Super Bowl schaut, merkt schnell: Immer wieder fliegen gelbe Flaggen aufs Feld. Das ist kein Zufall – American Football ist eine sehr körperliche Sportart und wird von einem umfangreichen Regelwerk kontrolliert.
Von Katrin Jokic
Eine Interception kann ein wichtiger Wendepunkt in einem Footballspiel sein.

NFL erklärt Was ist eine Interception beim Football?

Beim American Football gibt es Momente, in denen ein einziger Spielzug alles verändern kann. Einer davon ist die Interception.
Von Katrin Jokic

Stuttgarter Kickers Viertes Testspiel, vierter Sieg – die Blauen sind in der Spur

Die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn gewinnt gegen den FC Bayern München II mit 3:1 – und macht in der Vorbereitung weiter Fortschritte.
Von Cedric Stedler
Beim American Football haben die Teams sogenannte Downs, um mindestens 10 Yards zu überwinden.

Einfach erklärt für NFL-Neulinge Was bedeutet „First Down“ beim Football?

Wer zum ersten Mal Football schaut – etwa beim Super Bowl – stolpert sofort über Begriffe wie „1st & 10“, „2nd & 6“ oder „3rd & 17“. Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich ziemlich logisch.
Von Katrin Jokic
Olympische Winterspiele: Ski-Star Vonn stürzt schwer – trotz Kreuzbandriss gestartet

Olympische Winterspiele Ski-Star Vonn stürzt schwer – trotz Kreuzbandriss gestartet

Bei der Olympia-Abfahrt in Cortina dreht sich fast alles um Lindsey Vonn - alle blicken auf die Amerikanerin. Die 41-Jährige kommt dann aber schlimm zu Fall.
Olympia-Kolumne: Völlig abgehoben!

Olympia-Kolumne Völlig abgehoben!

Mit Blick auf JD Vance, der bei seinem Italien-Trip sogar ein Flugzeug voller Lebensmittel dabei hat, sind die Transportprobleme der Olympia-Reporter geradezu profan.
Von Jochen Klingovsky
Basketball Bundesliga: Enttäuschender Abend für die MHP Riesen Ludwigsburg

Basketball Bundesliga Enttäuschender Abend für die MHP Riesen Ludwigsburg

Die Ludwigsburger Basketballer verlieren gegen die Baskets aus Bamberg (74:86). Mit der Niederlage sind die Riesen nun sogar aus den ersten sechs Play-off-Plätzen rausgefallen.
Von Joachim Klumpp
Wann gibt es im Football wie viele Punkte?

American Football Alle Infos zu Touchdown und Field Goal in der NFL

Beim American Football gibt es mehrere Wege, Punkte zu erzielen. Touchdown, Field Goal und Safety sorgen dafür, dass Ergebnisse wie 31:34, 41:6 oder 19:23 in der NFL völlig normal sind.
Von Katrin Jokic
Weitere Artikel zu Olympia 2018 Olympische Spiele Andreas Wellinger Skispringen
 
 