Ob beim Curling, Langlauf oder Skispringen - mehrfach gibt es in Italien Diskussionen und Vorwürfe. Wie sauber sind die Spiele wirklich? Welche Nationen stehen besonders im Fokus? Ein Überblick.
18.02.2026 - 08:23 Uhr
Cortina d'Ampezzo - Streit um Doppelberührungen beim Curling, Diskussionen um Anzüge und mögliche Penis-Tricksereien im Skispringen, der umstrittene Einsatz einer Wachsmaschine im Langlauf: Die Olympischen Winterspiele in Italien werden auch von diversen Betrugsvorwürfen begleitet. Welche Sportler und Sportarten stehen besonders im Verdacht? Ein Überblick.