Die XXXIII. Olympischen Spiele in Paris sind eröffnet - und die internationale Presse ist begeistert. «Seine-sationell», schreibt die britische «Sun».

Paris (dpa) -

"L'Equipe": "Grandios"

"Libération": "Trommelwirbel: Zwischen Sabotage von Bahnanlagen am Morgen und Regen am Abend war der Eröffnungstag der Olympischen Spiele chaotisch, aber hat mit einer grandiosen Zeremonie entlang der Seine geendet, die jeglichen Rahmen gesprengt hat."

"Le Figaro": "Inbrunst und Emotion: Die Eröffnungsfeier von Paris 2024, die von mehr als einer Milliarde Zuschauern verfolgt wurde, bot trotz der Wetterkapriolen ein großartiges Spektakel und löste in der Öffentlichkeit große Begeisterung aus."

"Les Dernières Nouvelles d'Alsace": "Paris hat sich auf die schönste Art und Weise in Szene gesetzt. Die Zeremonie (...) feierte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und vor allem die Vielfalt eines Landes, das sein Erbe annimmt und sich in die Zukunft wagt, indem es seine Kulturen ohne Komplexe und mit Kühnheit vereint (...)."

Großbritannien

"The Sun": "Seine-sationell. Céline Dion startet die Olympischen Spiele bei einer nassen, aber beeindruckenden Eröffnungsfeier, bei der durchnässte Athleten die Seine entlangschippern."

"Daily Mail": "Nasser Fehler. Der Reinfall von einer Eröffnungszeremonie wird zur Farce, als die olympische Flagge vor den Augen der Ehrengäste aus aller Welt unter dem Eiffelturm falsch herum gehisst wird, nachdem Stürme das Event überzogen, die Stars durchnässt wurden und Zuschauer nach Schutz suchten."

"Daily Telegraph": "Eine überwältigende Lasershow, die den Eiffeltur erhellte, versuchte ihr Bestes, um den verhangenen Himmel über Paris aufzuheitern. Aber zwei Stunden unerbittlichen Regens bedeuteten einen nassen Start für die unvergleichliche Eröffnungsfeier am Trocadero."

Schweiz

"Neue Zürcher Zeitung": "Olympia 2024: Pompös im Regen – die Spiele in Paris beginnen mit einem Spektakel auf und an der Seine"

"Basler Zeitung": "Der Eiffelturm strahlt, Céline Dion singt: Die Spiele sind eröffnet. In Paris beginnen am Samstag die 33. Olympischen Sommerspiele. Die Eröffnungsfeier war eine Show, wie es sie in der Geschichte noch nie gab."

Österreich

"Krone": "Mega-Show in Paris! Olympische Spiele eröffnet. Die Olympischen Sommerspiele in Paris haben am Freitagabend mit einer außergewöhnlichen Feier begonnen."

"Der Standard": "Spiele der XXXIII. Olympiade in Paris mit einer Schiffsparade auf der Seine eröffnet. Verregneter Marathon an Wasserspielen, Projektionen, Performances und musikalischen Darbietungen bei der ersten Olympia-Eröffnungsfeier außerhalb eines Stadions."

"Der Kurier": "Pariser Spektakel und Sensations-Comeback: Die Olympischen Spiele sind eröffnet. Die historische Eröffnungszeremonie hatte viel zu bieten, so trat etwa die schwer kranke Céline Dion erstmals seit fünf Jahren wieder auf."

Spanien

"Marca": "Paris beendet die beste Zeremonie in der Geschichte der Spiele. Es rundet eine beispiellose vierstündige Show ab, in der Rafa Nadal neben Zidane, Carl Lewis, Nadia Comaneci, Serena Williams und den wichtigsten Stars des französischen Sports eine Hauptrolle spielte."

"AS": "Paris ist bereits eine Party. Eine olympische Party, durchs Wasser geführt, die diejenigen zusammenbringt, die höher fliegen, schneller laufen, stärker sind und die auch von Ernest Hemingway erzählt werden könnte."

"Mundo Deportivo": "Der Eiffelturm hypnotisiert den Regen. Die Olympischen Spiele haben ihre Feuer- und auch ihre Wassertaufe hinter sich."

Italien

"La Repubblica": "Spiele eröffnet, Feuerschale in Form eines Heißluftballons angezündet. Die Fackel in den Händen von Zidane, Nadal, Serena Williams, Comaneci und Carl Lewis."

"Corriere dello Sport": "Nach dem Prolog der ersten Wettkämpfe in den letzten Tagen wurden die Olympischen Spiele 2024 in Paris mit einer spektakulären und einzigartigen Eröffnungszeremonie eröffnet, die bei strömendem Regen auf der Seine stattfand. Große Begeisterung für das italienische Team, angeführt von den Fahnenträgern Tamberi und Errigo und unterstützt von einem stoischen Präsidenten Mattarella."

Niederlande

"De Telegraaf": "Alles stimmt bei der Eröffnungsfeier, außer das Wetter. Olympisches Wasserballett auf der Seine."

"AD": "Groß und grazil. Spektakulär und sensibel. Paris eröffnete die Olympischen Spiele auf eine Art, für die die französische Hauptstadt bekannt ist. Mit einer farbenfrohen Bootsparade auf der Seine, begleitet von Weltstars wie Lady Gaga. Auf die Künstler wären selbst die Organisatoren des Super Bowl neidisch. Es war einzigartig in der ganzen Erhabenheit."