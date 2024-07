Kunst-Fans, aufgepasst: Weltberühmte Ausstellungshäuser der französischen Hauptstadt haben rund um die Olympischen Spiele und die Paralympics besondere Öffnungs- und Schließzeiten.

dpa 18.07.2024 - 15:33 Uhr

Paris - Zum Start der Olympischen Sommerspiele am 26. Juli bleiben in Paris zahlreiche Museen geschlossen. Zu den Einrichtungen, die wegen der verstärkten Sicherheitsmaßnahmen um die Austragungsorte inmitten der Metropole nicht öffnen, gehören der Louvre und das Orsay-Museum (Musée d'Orsay). Die beiden weltberühmten Museen bleiben am Tag der Eröffnungszeremonie sowie am Tag davor geschlossen.