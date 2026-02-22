Olympia-Kolumne Abschied mit Ringen unter den Augen
Die Olympischen Spiele haben viel Energie gekostet – auch unsere Reporter. Jetzt sind die Batterien leer und es ist an der Zeit, „Arrivederci“ zu sagen. Allerdings nicht für immer.
Der erfahrene Olympia-Reporter weiß: Je länger die Spiele dauern, umso mehr zehren sie. An den Nerven, der Kraft, dem Willen. Nicht nur bei den Athleten.