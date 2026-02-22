Tagelang haben die Olympia-Reporter am Eiskanal von Cortina d’Ampezzo friedliche Stunden erlebt. Zum Ende der Spiele ist die Anspannung plötzlich groß.
22.02.2026 - 14:00 Uhr
Wer in den vergangenen zwei Wochen den einen oder anderen Abend am Eiskanal von Cortina d’Ampezzo verbracht hat, konnte durchaus den Eindruck gewinnen, die Gäste aus Germania würden zerstörerische Gedanken hegen. Immer wieder wollten die Herren und Damen in den engen Anzügen ja „das Deutsche Haus abreißen“. Dazu ist es zwar nie gekommen, aber es muss sich da ein Generalverdacht verfestigt haben – der auch uns ereilt hat.