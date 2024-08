Als Olympiareporter fährt man Bus und Bahn – aber: Man läuft auch ziemlich viel. Weshalb das Gehen unsere bevorzugte Disziplin geworden ist.

Dirk Preiß 02.08.2024 - 13:53 Uhr

Wir haben an dieser Stelle ja schon das eine oder andere Mal über das Wetter in Paris berichtet. Wir wollten das daher eigentlich nicht mehr wiederholen – aber dann waren wir am Donnerstagabend auf dem Weg von der Turn-Arena in Bercy zurück in unser Quartier in La Défense. Das ist im Grunde nichts Besonderes, weil die Verbindung perfekt passt. Die Metrolinie 1 befährt unsere persönliche olympische Stammstrecke von Ost nach West, danach sind es nur noch ein paar Hundert Meter bis in die Unterkunft. Alles kein großes Ding. Und mittlerweile Gewohnheit.