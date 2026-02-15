In Italien lässt es sie gut genießen. Aber Vorsicht! Der olympische Speiseplan enthält auch wahre Tücken.
15.02.2026 - 13:16 Uhr
Eigentlich wollten wir an dieser Stelle ein launiges Stück zum Thema „Ernährung bei den Olympischen Spielen“ schreiben. Aber: Mit dem Spaß ist es diesbezüglich vorbei, seit es einige Damen im deutschen Biathlon-Lager mit dem Magen haben. Angeblich waren die Burger schuld. Wir könnten nun Mitgefühl heucheln, aber das wäre an dieser Stelle unangebracht. Denn, ganz ehrlich: Wer isst denn in Italien schon Burger?