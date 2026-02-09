Olympia-Kolumne Es müllert auch bei den Winterspielen
Die Namensliste der Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen ist voller Poesie – nicht nur wegen Francesca Lollobrigida und Christoph Danksagmüller.
Jeder Reporter lernt früh, dass Namen Nachrichten und tunlichst richtig zu schreiben sind. Und noch eine Regel gibt es: Keine Witze über und mit Namen! Olympische Namensforschung zu betreiben, ist dagegen nicht verboten.
