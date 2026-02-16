Olympia-Kolumne Sicherheit geht vor
Nicht nur, weil in Cortina die Gratis-Kondome ausgegangen sind, spielt das Thema Sicherheit auch bei den Olympischen Spielen im Norden Italiens eine wichtige Rolle.
Das Thema Sicherheit ist immer ein wichtiges bei Olympischen Spielen. Das zeigt sich schon daran, dass die Organisatoren den Athletinnen und Athleten stets eine ordentliche Menge an Gratis-Kondomen zur Verfügung stellen. 10 000 sollen es diesmal gewesen sein, das Kontingent für Cortina war allerdings schon nach drei Tagen vergriffen. Der Boulevard titelte daraufhin, dass es nicht nur im engen Antholzer Tal auf dem Weg zum Biathlon Verkehrsprobleme gebe. Auch wir machen uns Sorgen um den Schutz bei diesen Spielen – allerdings aus ganz anderen Gründen.