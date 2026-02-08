Mit Blick auf JD Vance, der bei seinem Italien-Trip sogar ein Flugzeug voller Lebensmittel dabei hat, sind die Transportprobleme der Olympia-Reporter geradezu profan.
08.02.2026 - 11:13 Uhr
Das Verkehrsaufkommen ist bei Olympischen Spielen ja immer ein Thema, doch in Mailand erreichte es zuletzt eine völlig neue Dimension. Denn US-Vizepräsident JD Vance und sein Tross waren mit 14 (!) Flugzeugen nach Italien gereist. Elf Maschinen transportierten die Delegation, zwei deren gepanzerte Fahrzeuge. Ein Flugzeug war voller Lebensmittel, weshalb einem angesichts der wunderbaren italienischen Küche zu diesem Gebaren nur zwei Worte einfallen: völlig abgehoben! Dagegen sind die Sorgen von uns Medienleuten geradezu profan.