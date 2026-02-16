Nach ihrem Sieg im Zweierbob 2022 in Peking steht Laura Nolte nun im Monobob vor dem ersten deutschen Olympiasieg. Doch zwei US-Pilotinnen sind im dritten Lauf noch schneller.

dpa 16.02.2026 - 19:23 Uhr

Cortina d'Ampezzo - Laura Nolte greift im Monobob nach olympischem Gold. Vier Jahre nach ihrem Olympiasieg im Zweierbob in Peking mit Deborah Levi kann die 27-Jährige vom BSC Winterberg nun im kleinen Schlitten die erste deutsche Olympiasiegerin werden. Allerdings verkürzten die härtesten Konkurrentinnen den Rückstand vor dem entscheidenden vierten Lauf heute Abend.