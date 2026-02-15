Im Zweierbob hat Laura Nolte 2022 schon Gold in Peking geholt. Nun steht sie auch im Monobob vor dem Olympiasieg. Dafür muss sie den Angriff von gleich drei US-Pilotinnen abwehren.
15.02.2026 - 13:02 Uhr
Cortina d'Ampezzo - Laura Nolte liegt nach zwei von vier Läufen im Monobob bei den Olympischen Winterspielen in Italien auf Goldkurs. Im Gegensatz zu vielen patzenden Mitfavoritinnen fuhr die 27 Jahre alte Weltcup-Gesamtsiegerin im ersten Lauf Bahnrekord und leistete sich im zweiten Lauf nur kleine Fehler.