Olympia-Legende Ester Ledecka hoffte auf schlechtes Wetter – vergeblich
Die Tschechin, die 2018 sensationell Doppel-Gold im alpinen Super-G und auf dem Snowboard gewann, wollte erneut einen besonderen Coup landen. Das verhindert der Zeitplan.
Höchste TV-Attraktivität, möglichst große Spannung, genügend Regenerationsmöglichkeiten für die Athleten: Es gibt viele Dinge, die Ersteller olympischer Zeitpläne berücksichtigen müssen. Eines haben die Verantwortlichen der Winterspiele im Norden Italiens bei ihren Gedankenspielen allerdings nicht beachtet – die Ambitionen von Ester Ledecka (30).