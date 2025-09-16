Sie alle dürften dazu beitragen, dass Flag Football vor seiner Olympia-Premiere bei den Sommerspielen 2028 massive Aufmerksamkeit bekommt.
Quarterback-Legende Tom Brady wird im kommenden Jahr wieder als aktiver Spieler auf dem Feld stehen - gemeinsam mit vielen aktuellen und ehemaligen NFL-Stars jedoch beim Flag Football, nicht beim American Football. Der siebenmalige Super-Bowl-Champion kündigte am Montag die Teilnahme am Fanatics Flag Football Classic in Riad/Saudi-Arabien im März 2026 an.