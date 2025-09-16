Sie alle dürften dazu beitragen, dass Flag Football vor seiner Olympia-Premiere bei den Sommerspielen 2028 massive Aufmerksamkeit bekommt.

Quarterback-Legende Tom Brady wird im kommenden Jahr wieder als aktiver Spieler auf dem Feld stehen - gemeinsam mit vielen aktuellen und ehemaligen NFL-Stars jedoch beim Flag Football, nicht beim American Football. Der siebenmalige Super-Bowl-Champion kündigte am Montag die Teilnahme am Fanatics Flag Football Classic in Riad/Saudi-Arabien im März 2026 an.

„Ich könnte nicht aufgeregter sein, wieder auf das Spielfeld zurückzukehren, den Wettkampfgeist zu spüren, zusammen mit einigen der größten Stars und ikonischen Legenden des Spiels“, sagte Brady. Seit 2024 befindet er sich eigentlich im Ruhestand.

Olympia-Premiere bei den Sommerspielen 2028

Brady habe „schon immer die Kraft des Flag Football bewundert und wie er Fans aller Altersgruppen verbindet“, sagte er. Das Aufgebot bei dem Turnier, das mit drei Teams im Round-Robin-Modus gespielt wird, ist mit Ikonen der US-amerikanischen Profiliga gespickt. Neben Bradys langjährigem Patriots-Partner Rob Gronkowski werden ebenfalls Spieler wie Runningback Saquon Barkley vom amtierenden Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles, Miami-Receiver Tyreek Hill und der Star-Receiver Odell Beckham Jr. teilnehmen. Gecoacht werden sie von Pete Carroll (Las Vegas Raiders), Sean Payton (Denver Broncos) und Kyle Shanahan (San Francisco 49ers).

Sie alle dürften dazu beitragen, dass Flag Football vor seiner Olympia-Premiere bei den Sommerspielen 2028 in Las Vegas massive Aufmerksamkeit bekommt. Es sei „großartig, den Sport auf einer so globalen Bühne präsentieren zu können, während man so viele unglaublich talentierte Athleten vereint“, sagte Brady.