Olympia-Viertelfinale Deutsche Frauen gegen lebende Legende
Die deutschen Eishockey-Frauen treffen im Viertelfinale auf Kanada und eine der besten Spielerinnen der Welt: Marie-Philip Poulin hat eine ganz besondere olympische Geschichte.
Die deutschen Eishockey-Frauen treffen im Viertelfinale auf Kanada und eine der besten Spielerinnen der Welt: Marie-Philip Poulin hat eine ganz besondere olympische Geschichte.
Es ist keine Überraschung, dass auf die deutschen Eishockey-Frauen im Viertelfinale der Winterspiele eine schwierige Aufgabe wartet. So hart aber hätte es nicht kommen müssen. An diesem Samstag (16.40 Uhr) geht es nicht nur gegen Kanada. Sondern auch gegen Marie-Philip Poulin (34). Und damit gegen die lebende Legende dieses Sports – die auch noch eine ganz besondere olympische Geschichte hat.