Fünf WM-Titel an einem Wochenende – die Fellbacherin Sportgymnastin Darja Varfolomeev hat in Rio abgeräumt. Doch bei der Siegerehrung am Freitag lief nicht alles rund.
25.08.2025 - 17:28 Uhr
Eigentlich hätte es ein Moment purer Freude sein sollen, als Darja Varfolomeev vergangenen Freitag bei der Siegerehrung des Mehrkampffinales im brasilianischen Rio de Janeiro aufs Treppchen stieg. Die rhythmische Sportgymnastin hatte schließlich gerade den ersten Platz im Mehrkampf belegt. Ein Fehler der Veranstalter versetzte ihrer Freude allerdings einen kleinen Dämpfer.