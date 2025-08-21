2023 gewinnt Darja Varfolomeev fünfmal WM-Gold. Bei den Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro gelingt der Olympiasiegerin des TSV Schmiden ein glanzvoller Auftakt.
21.08.2025 - 06:50 Uhr
Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat die Hoffnungen auf einen erneuten Fünffach-Triumph bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik geschürt. Zum Auftakt der Titelkämpfe in Rio de Janeiro gewann die 18-Jährige aus Schmiden die Qualifikation mit dem Reifen und dem Ball und liegt zur Halbzeit auf Rang eins der Mehrkampf-Ausscheidung. WM-Debütantin Anastasia Simakova (Schmiden) erreichte den Endkampf mit dem Reifen und liegt im Vierkampf auf Finalkurs.