Mittlerweile ist einige zeit vergangen, seit Darja Varfolomeev und Maurice Schmidt den jeweils größten Erfolg ihrer bisherigen sportlichen Karriere gefeiert haben. Die Erinnerungen sind aber noch frisch. An den Olympiasieg von Varfolomeev in der Rhythmischen Sportgymnastik und den Paralympicssieg von Maurice Schmidt im Rollstuhlfechten.

Am Dienstagabend blickten die beiden noch einmal zurück auf die Höhepunkte von Paris – in der neuen Talk-Reihe unserer Redaktion: „Gespräche im Gottlieb – Stuttgarter Sportstars hautnah“.

Der Talk im Video

Fast eineinhalb Stunden nahmen sich Varfolomeev und Schmidt Zeit, um in schöner Atmosphäre noch einmal in Erinnerungen zu schwelgen, voraus zu blicken, aber auch grundsätzliche Gedanken über ihren jeweiligen Sport zu formulieren. Die Gäste waren beeindruckt und begeistert. Für alle, die nicht live dabei sein konnten, bieten wir nun einen Stream der Veranstaltung im Café „Gottlieb“ in Bad Cannstatt an.

In Kürze wird die Reihe mit weiteren Sportlerinnen und Sportlern fortgesetzt.