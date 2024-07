Am kommenden Freitag (26. Juli) beginnen in Paris die Olympischen Spiele. Die fanden auch schon 1900 in Paris statt. Allerdings unter höchst kuriosen Umständen.

Christoph Weymann 19.07.2024 - 16:00 Uhr

Das Vélodrome Jacques-Anquetil im Bois de Vincennes wirkt heute verwunschen. Nur ein paar ältere Rennradfahrer drehen ihre Runden auf der Bahn. Das Stadion ist eine Legende des Radsports – und gehört zu den wenigen Orten in Paris, die an ein Unikum in der Geschichte der Olympischen Spiele erinnern – an die Spiele von 1900, die gar nicht richtig stattgefunden haben, wie zuletzt der Historiker Pascal Ory befand.