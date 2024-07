Olympische Spiele 2024 in Paris

Den Olympischen Spielen in Paris droht der erste Dopingfall. Die internationale Testagentur ITA meldete am Freitag einen positiven Test eines iranischen Judokas.

red/sid 26.07.2024 - 18:06 Uhr

Kurz vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele ist der erste Sportler in Paris unter Dopingverdacht geraten. Die internationale Testagentur ITA meldete am Freitag einen positiven Test des Judokas Sajjad Ghanim Sehen Sehen. Der Iraner wurde vorläufig gesperrt, in seiner Probe wurden die verbotenen Steroide Metandienon und Boldenon gefunden.