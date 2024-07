Weil es in Paris nach dem „französischen Alphabet“ geht, ist das Team D am Freitagabend früh an der Reihe.

red/sid 26.07.2024 - 16:49 Uhr

Das Team Deutschland um das Fahnen-Duo Anna-Maria Wagner und Dennis Schröder ist bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris am Freitagabend (19.30 Uhr/ARD und Eurosport) früh unterwegs. Bei der Nationenparade, die diesmal auf Booten auf der Seine stattfindet, ist die deutsche Mannschaft mit rund 150 der 429 qualifizierten Athletinnen und Athleten bereits als siebte bei der Vorstellung an der Reihe - und damit über 100 Positionen früher als 2021 in Tokio.