Am Rande der Eröffnungsfeier hat sich der Bundeskanzler an das deutsche Olympia-Team gewandt. Zudem spricht er von einer „einzigartigen“ Zeremonie.

Überwältigt von der Eröffnungsfeier hat Bundeskanzler Olaf Scholz dem deutschen Olympiateam viel Erfolg gewünscht. „Ich drücke Ihnen allen die Daumen für die Wettkämpfe in den vielfältigen Sportarten, in denen sie hier antreten. Sie leben den olympischen Geist!“, schrieb der SPD-Politiker bei Instagram. Nach der erfolgreichen EM in Deutschland wünsche er „unserem Nachbarland, dass es erfolgreiche Olympische Spiele in Frankreich werden“.

Zu seinen Worten postete Scholz ein Foto des deutschen Fahnenträger-Duos Anna-Maria Wagner und Dennis Schröder. „Das größte Team, das unser Land jemals bei den Olympischen Spielen vertreten hat – mit einem tollen Fahnenträger-Duo mittendrin“, hieß es dazu.

Lesen Sie auch

Scholz an Seite von Macron bei Eröffnungsfeier

Scholz selbst verfolgte die Eröffnungsfeier am Freitagabend in Paris an der Seite von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. „Schön, dass dieses Fest des Sports mit dieser einzigartigen Eröffnungsfeier jetzt losgeht“, schrieb er. Die Zeremonie fand in der Innenstadt der französischen Hauptstadt auf der Seine statt – erstmals außerhalb eines Stadions.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wandte sich am Freitagabend in den sozialen Medien an die deutschen Athletinnen und Athleten. „Viel Erfolg allen deutschen Sportlerinnen und Sportlern“, schrieb er: „Ich wünsche allen Teilnehmenden, dass Ihnen das gelingt, was Sie sich vorgenommen haben.“ 211 Athletinnen und 216 Athleten treten bei diesen Sommerspielen in 45 Disziplinen für das deutsche Team an.