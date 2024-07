Turn-Superstar Biles kündigt in Paris neues Element an

Klappt es mit der Nummer sechs? Ausnahme-Turnerin Simone Biles hat ein neues Element angekündigt. Sie ist nicht die Einzige, die in Paris eine Neuheit zeigen will.

red/dpa 26.07.2024 - 18:00 Uhr

Turn-Superstar Simone Biles hat bei den Olympischen Spielen in Paris eine Weltneuheit angekündigt. Die 27 Jahre alte US-Amerikanerin hat beim Weltverband (Fig) ein neues Element am Stufenbarren angekündigt. Wie in einer Instagram-Story der viermaligen Olympiasiegerin zu sehen ist, turnt sie eine komplette Vorwärtsumdrehung am unteren Holm und anschließend eineinhalb Umdrehungen im Handstand. Nach Angaben der Fig ist dies eine Weiterentwicklung eines Elementes, das nach dem kanadischen Turner Wilhelm Weiler benannt ist.