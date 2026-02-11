Olympische Spiele 2026 Kombi-Party ohne deutsche Beteiligung
Vinzenz Geiger bricht ein, auch Johannes Rydzek holt keine Medaille: Die deutschen Kombinierer bleiben hinter den Erwartungen – und machen trotzdek Werbung in eigener Sache.
Für eine Sportart, die ums Überleben kämpft, präsentierte sich die Nordische Kombination erstaunlich vital. Die Stimmung war prächtig, der Wettkampf spannend, das Podium vielfältig besetzt. Und IOC-Präsidentin Kirsty Coventry, die das Langlauf-Stadion in Tesero besuchte, sichtlich angetan. Nur bei den Deutschen wollte keine Feierlaune aufkommen. „Es war eine mega Werbung für die Kombi“, sagte Julian Schmid, „leider ohne unsere Beteiligung.“
