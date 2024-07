An diesem Freitag werden in Paris zum dritten Mal Olympische Spiele eröffnet. Die französische Hauptstadt will nachhaltig profitieren – das will und muss die olympische Idee auch. Wie all diese Ziele erreicht werden sollen.

Dirk Preiß 25.07.2024 - 16:07 Uhr

Die Drei haben Glück oder besser: den richtigen Job. Denn für sie gilt freie Fahrt. Und so rollen die drei Polizeibeamten auf ihren Inline Skates die Rue de Rivoli entlang. Auf der ansonsten derzeit so gut wie niemand sonst fahren, flanieren oder radeln darf. Denn die Straße entlang des Musée du Louvre in Paris gehört zur „grauen Zone“.