Kurz vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 sorgt ein Dopingfall für Schlagzeilen – und trifft das Gastgeberland besonders hart.

Florian Huth 02.02.2026 - 15:39 Uhr

Das italienische Biathlon-Team wird damit unmittelbar vor Beginn der Spiele im eigenen Land erschüttert. Rebecca Passler, gebürtig aus Antholz, wurde bei einer unangekündigten Kontrolle außerhalb des Wettkampfs positiv getestet. Nach Angaben der italienischen Anti-Doping-Behörde wurden bei der 24-Jährigen Spuren von Letrozol nachgewiesen.

Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest

Das Medikament wird eingesetzt, um den Östrogenspiegel zu senken, findet jedoch vor allem in der Krebsbehandlung Anwendung. Passler wurde infolge des Befunds vorläufig suspendiert. Eine Stellungnahme der Athletin lag zunächst nicht vor. Passler gehört seit Ende 2021 zum Weltcup-Kader Italiens. Zuletzt stand sie im Januar im thüringischen Oberhof als Startläuferin der italienischen Frauenstaffel am Start, die ohne die Topstars Lisa Vittozzi und Dorothea Wierer auf Rang zehn landete. Ihre bislang besten Einzelergebnisse im Weltcup sind zwei elfte Plätze – im Sprint von Oberhof sowie im Massenstart von Annecy.