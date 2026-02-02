Kurz vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 sorgt ein Dopingfall für Schlagzeilen – und trifft das Gastgeberland besonders hart.

Digital Desk: Florian Huth

Das italienische Biathlon-Team wird damit unmittelbar vor Beginn der Spiele im eigenen Land erschüttert. Rebecca Passler, gebürtig aus Antholz, wurde bei einer unangekündigten Kontrolle außerhalb des Wettkampfs positiv getestet. Nach Angaben der italienischen Anti-Doping-Behörde wurden bei der 24-Jährigen Spuren von Letrozol nachgewiesen.

Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest

Das Medikament wird eingesetzt, um den Östrogenspiegel zu senken, findet jedoch vor allem in der Krebsbehandlung Anwendung. Passler wurde infolge des Befunds vorläufig suspendiert. Eine Stellungnahme der Athletin lag zunächst nicht vor. Passler gehört seit Ende 2021 zum Weltcup-Kader Italiens. Zuletzt stand sie im Januar im thüringischen Oberhof als Startläuferin der italienischen Frauenstaffel am Start, die ohne die Topstars Lisa Vittozzi und Dorothea Wierer auf Rang zehn landete. Ihre bislang besten Einzelergebnisse im Weltcup sind zwei elfte Plätze – im Sprint von Oberhof sowie im Massenstart von Annecy.

 

Olympia im TV: ARD und ZDF überraschen mit diesen neuen Moderatoren-Teams

Passler nur mit der Staffel auf dem Weltcup-Podest

In Einzelrennen verpasste die frühere Junioren-Weltmeisterin bislang noch den Sprung in die Top Ten. Mit der italienischen Frauenstaffel hingegen gelang ihr in der Saison 2022/2023 zweimal der Sprung aufs Podest: Gemeinsam mit Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi wurde sie jeweils Dritte.

Rebecca Passler ist zudem die Nichte von Johann Passler, einem der erfolgreichsten italienischen Biathleten seiner Zeit. Er gewann bei den Olympischen Spielen 1988 in Calgary zweimal Bronze. Laut italienischen Medien wird Johann Passler bei den nun beginnenden Winterspielen in Antholz auch als Logistikhelfer im Stadion im Einsatz sein.

 