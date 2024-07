Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev hat bei den Sommerspielen in Frankreich seine Medaillenchance gewahrt. Einen Tag nach dem Erstrunden-Aus im Mixed-Wettbewerb setzte sich der French-Open-Finalist gegen den Tschechen Tomas Machac 6:3, 7:5 durch und erreichte damit das Achtelfinale. Dort wird der Hamburger auf den Australier Alexei Popyrin treffen.

Gegen Machac und Katerina Siniakova hatte Zverev am Montag gemeinsam mit Laura Siegemund im Mixed verloren. Im Einzel erwischte die Nummer vier der Welt einen schwachen Start und musste direkt das erste Aufschlagspiel abgeben. Dann aber fing sich der klar favorisierte Zverev schnell. Begünstigt auch durch Fehler von Machac glich der Goldmedaillengewinner von Tokio gleich wieder aus und kam besser in die Partie.

Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius packte sich Zverev während der Pausen beim Seitenwechsel ein kühlendes Handtuch in den Nacken. Zu Beginn des zweiten Abschnitts ließ er den Tschechen noch einmal ins Spiel kommen und gab nach einem frühen Break sein Aufschlagspiel zum 2:2 ab. Die deutsche Nummer eins erreichte nicht ihr Topniveau, wirkte nicht ganz frisch und lief bis zum 4:5 einem Rückstand hinterher. Nach 1:35 Stunden verwandelte Zverev aber seinen ersten Matchball.

Für Struff und Marterer ist der Einzel-Wettbewerb dagegen beendet

Für Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und Olympia-Debütant Maximilian Marterer ist der Einzel-Wettbewerb dagegen beendet. Der Sauerländer Struff verzichtete aus gesundheitlichen Gründen auf sein Zweitrundenmatch gegen den Franzosen Corentin Moutet, teilte der Deutsche Tennis Bund in Paris mit. Im Doppel an der Seite des Schwarzwälders Dominik Koepfer werde Struff aber spielen. Der Nürnberger Marterer blieb beim 0:6, 1:6 in 63 Minuten gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime chancenlos.

Als zweiter deutscher Profi ist Koepfer im Achtelfinale des Herren-Einzels vertreten. Der 30-Jährige wird den serbischen Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic herausfordern.