So wird es mit einer Medaille schwer. Im Duell mit dem viermaligen Olympiasieger USA bekommen die DFB-Fußballerinnen die Grenzen aufgezeigt. Nun wartet Sambia.

red/dpa 28.07.2024 - 23:05 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen haben bei den Olympischen Spielen den vorzeitigen Einzug in das Viertelfinale verpasst. Das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch verlor gegen den viermaligen Goldmedaillen-Gewinner USA in Marseille 1:4 (1:3) und belegt damit den zweiten Platz in Gruppe B.