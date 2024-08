Deutschlands Handballer stehen im Olympia-Finale! Die Spanier machten es dem Team um Bundestrainer Alfred Gislason nicht leicht, am Ende machte ein Punkt den Unterschied.

Deutschlands Handballer spielen bei den Olympischen Spielen um Gold. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann das Halbfinale gegen Spanien mit 25:24 (12:12) und hat damit bereits eine Medaille sicher. Im Endspiel trifft die DHB-Auswahl am Sonntag auf den Gewinner des zweiten Vorschlussrundenspiels zwischen Weltmeister Dänemark und Slowenien.

Vor rund 20.000 Zuschauern in Lille war Renars Uscins mit sechs Toren bester deutscher Werfer gegen die Spanier, die das Team bereits in der Vorrunde mit 33:31 bezwungen hatte. Der Finaleinzug ist schon jetzt der größte Erfolg für die DHB-Männer nach Olympia-Silber 2004 in Athen, dem WM-Titel 2007 im eigenen Land sowie dem EM-Triumph 2016. Das bisher einzige deutsche Olympia-Gold im Hallenhandball gewann 1980 die Auswahl der DDR.