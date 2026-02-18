Nach den deutschen Männern gehen auch die deutschen Frauen bei der Biathlon-Staffel in Antholz leer aus. Ausgerechnet Franziska Preuß versagen erneut die Nerven.
18.02.2026 - 17:17 Uhr
Erstmals in der Olympia-Geschichte sind nach den deutschen Biathlon-Männern auch die Frauen in der Staffel ohne Medaille geblieben. Julia Tannheimer, Franziska Preuß, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt belegten in Antholz nur den vierten Platz. Dabei leistete sich Weltmeisterin Preuß in Führung liegend eine Strafrunde im Stehendschießen.