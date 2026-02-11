Olympische Winterspiele 2026: Bronze für Rennrodler Wendl und Arlt im Doppelsitzer

Die Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt gewinnen in Cortina d’Ampezzo die Bronzemedaille. Es ist bereits die vierte Medaille für das deutsche Rodel-Team in Norditalien.
Der historische Goldlauf der deutschen Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt ist vorbei. Das seit 2014 bei Olympia ungeschlagene Doppelsitzer-Duo aus Bayern verpasste bei den Winterspielen in Cortina d’Ampezzo den nächsten großen Sieg knapp, durfte sich am Ende eines extrem engen Rennens aber mit der Bronzemedaille trösten - und gehört damit nun zu Deutschlands Rekord-Winterolympioniken.