Pola Beltowska geht schon mit Angst in den Mixed-Wettbewerb. Dann patzt sie - und Polen scheidet aus. Die Folge sind massive Hasskommentare. Der Verband verurteilt das in aller Schärfe.
11.02.2026 - 10:32 Uhr
Die polnische Skispringerin Pola Beltowska ist nach dem vorzeitigen Ausscheiden ihres Teams im olympischen Mixed-Wettbewerb massiv in sozialen Netzwerken angefeindet worden. Die 19 Jahre alte Olympia-Debütantin war als erste Springerin ihres Teams mit 82 Metern die Schwächste in ihrer Gruppe gewesen, Polen verpasste den Einzug in den zweiten Durchgang.