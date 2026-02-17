Nach zwei zweiten Plätzen hinter Francesco Friedrich kontert Johannes Lochner bei seinen letzten Winterspielen. Zum Abschluss seiner Karriere triumphiert er vor seinem Erzrivalen.
17.02.2026 - 21:54 Uhr
Johannes Lochner hat seine Karriere gekrönt und ist erstmals Olympiasieger im Zweierbob. Der 35-Jährige aus Berchtesgaden gewann bei den Winterspielen in Cortina d’Ampezzo überlegen vor seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich. Adam Ammour holte Bronze und machte den deutschen Dreifach-Erfolg perfekt.