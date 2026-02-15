Johannes Hoesflot Klaebo gewinnt bei den Winterspielen in Italien im vierten Rennen sein viertes Langlauf-Gold. Mit neun Olympiasiegen ist er nun Rekordhalter.
15.02.2026 - 13:08 Uhr
Johannes Hoesflot Klaebo hat sich zum erfolgreichsten Olympia-Teilnehmer bei Winterspielen gekrönt. Der norwegische Skilanglauf-Star siegte im italienischen Tesero auch mit der Staffel über 4 x 7,5 Kilometer. Für den 29-Jährigen ist es das neunte olympische Gold. In der Rangliste führt er damit vor seinen Landsleuten Marit Björgen (Langlauf), Ole Einar Björndalen (Biathlon) und Björn Dählie (Langlauf), die jeweils achtmal Gold gewonnen haben.