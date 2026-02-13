Rodler Max Langenhan feiert bei den Winterspielen den größten Triumph seiner Karriere. Danach will ihm der Bundeskanzler persönlich gratulieren. Aber daraus wird erst mal nichts.
13.02.2026 - 09:10 Uhr
Nach seinem Triumph im Einsitzer ist Rodel-Olympiasieger Max Langenhan ein Fauxpas passiert - und das ausgerechnet mit Kanzler Friedrich Merz. Wie der 26-Jährige nun in einem Instagram-Video nach dem Gold mit der Mixed-Staffel erzählte, wollte ihm der Regierungschef vor wenigen Tagen persönlich gratulieren. Doch daraus wurde nichts, wie Langenhan unter dem Gelächter seiner Gold-Teamkollegen launig zum Besten gab.