Andri Ragettli verpasst erneut knapp eine Medaille und denkt in einem emotionalen Interview an seinen verstorbenen Vater. Warum der vierte Platz für den Schweizer besonders bitter ist.

red/dpa 10.02.2026 - 18:28 Uhr

In Gedenken an seinen verstorbenen Vater ist Ski-Freestyler Andri Ragettli nach einer erneut knapp verpassten Olympia-Medaille von seinen Emotionen übermannt worden. Nach seinem vierten Platz im Slopestyle-Wettbewerb sagte der Schweizer unter Tränen in einem Interview des SRF: „Ich wollte ihn stolz machen. Aber ich glaube, er ist im Himmel trotzdem stolz auf mich.“ Seinen Vater hatte Ragettli in seiner Kindheit verloren.