Starker Schneefall verändert alles. Die Sprung-Wettkämpfe bei den Winterspielen enden spektakulär und ungeplant. Das deutsche Skisprung-Team nimmt Raimunds Gold aus Italien mit - sonst nichts.
16.02.2026 - 21:51 Uhr
Predazzo - Philipp Raimund haderte, Andreas Wellinger wollte "gegen die Wand dreschen". Das deutsche Duo hat die angestrebte Medaille im letzten Skisprung-Wettkampf der Winterspiele äußerst knapp verpasst. In einer denkwürdigen und vorzeitig abgebrochenen Olympia-Premiere des neuen Super Teams belegten der Normalschanzen-Olympiasieger Raimund und Wellinger Rang vier. Zu Bronze fehlten auf der Großschanze in Predazzo 0,3 Punkte. Das sind umgerechnet keine 17 Zentimeter.