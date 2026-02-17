Die lokalen Sicherheitsbehörden bereiten sich offenbar schon vor: US-Präsident Donald Trump denkt italienischen Medien zufolge über einen Besuch bei den Olympischen Winterspielen in Italien nach.
Mailand - US-Präsident Donald Trump erwägt Medienberichten zufolge einen Kurzbesuch in Italien zu den Olympischen Winterspielen. Wie unter anderem die italienische Zeitung "Corriere della Sera" berichtete, bereiten sich die Behörden bereits auf eine mögliche Visite von Trump in Mailand vor. Am Sonntag findet dort das Eishockey-Finale der Männer statt, das Trump den Berichten zufolge im Falle des Einzugs des US-Teams vor Ort verfolgen will.