Das Olympia-Ziel Halbfinale dürfte unrealistisch bleiben für die Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen. Zum Turnierstart verliert das DEB-Team klar gegen Schweden. Dabei ging es zunächst gut los.
05.02.2026 - 14:41 Uhr
Mailand - Dämpfer für die deutschen Eishockey-Frauen noch vor dem offiziellen Olympia-Start: Am Tag vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele hat das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod ihr erstes Vorrundenspiel in Mailand mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) gegen Schweden verloren.