Die Skicrosserin Daniela Maier feiert bei den Olympischen Winterspielen in Italien ihren größten Erfolg. Und das nach einem turbulenten Olympia-Erlebnis vor vier Jahren.
20.02.2026 - 13:24 Uhr
Livigno - Daniela Maier hat sich zur ersten deutschen Olympiasiegerin im Ski Cross gekrönt. Vier Jahre nach der umstrittenen Bronze-Entscheidung von Peking setzte sich die 29-Jährige bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Finale durch. Sie verwies Fanny Smith aus der Schweiz und die Schwedin Sandra Näslund auf die weiteren Medaillenplätze und feierte den größten Erfolg ihrer Karriere.